Auto belandt bijna in kanaal bij wegrijden uit parkeervak in Den Bosch

Recordpo­ging: molenaars laten zaterdag honderden molens uur tegelijk draaien

Zo’n 1200 molens zijn er nog in Nederland molenland en zaterdag 9 april moeten er tussen 11.00 en 12.00 uur zoveel mogelijk tegelijk draaien. Het zou een vermelding in het Guinness Book of Records kunnen opleveren. Maar veel belangrijker: enthousiaste mensen die vrijwillig molenaar willen worden.

8 april