Auto botst tegen pilaar van appartementencomplex in Den Bosch, bestuurder aangehouden

Sint-Jan mag 800 kaarsjes uitblazen en neemt daar ruim de tijd voor

DEN BOSCH - Er is er een jarig hoera, hoera, dat kun je misschien niet zien, maar het is de Sint-Jan in Den Bosch. Dit jaar is uitgeroepen tot feestjaar, want 800 jaar geleden werd de kerk voor het eerst schriftelijk vermeld. En om dat te vieren staat 2022 bomvol met bijzondere activiteiten.

23 maart