Auto gaat in vlammen op in Den Bosch

De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen volledig in vlammen opging. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting. Er werd een burgernet bericht verstuurd. Daarin stond dat verdachte zaken die te maken hadden met de brand, aan de politie konden worden gemeld.

Zaterdagavond brandde er nog een auto uit aan de Fort Orthenlaan. Vermoedelijk was een raam van de auto ingeslagen waarna de auto in brand is gestoken. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee branden.