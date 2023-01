Auto verliest wiel en veroorzaakt botsing op A59 bij Den Bosch, veel schade

Bromfiet­ser (36) reed met amfetamine op door Vught, gebruikte 28 keer meer dan ‘veilige’ hoeveel­heid

VUGHT - De 36-jarige Schijndelaar die in december onder invloed op een bromfiets door Vught reed, had 700 ugl amfetamine in zijn bloed. Dat is 28 keer meer dan volgens de politie ‘veilig’ is. Resultaten van zijn bloedtest bewezen deze week ook het gebruik van THC, dat in hasj en wiet zit.

27 januari