Autodief die man (50) dood reed in Den Bosch was bij politie bekend door ‘verward gedrag’

Het is niet duidelijk om welke gedragingen het precies gaat. Maar er blijkt genoeg aanleiding te zijn geweest om hem voor een beoordeling te brengen naar een Spoedeisende Onderzoeksruimte (SPOR). ,,Dat gebeurt als je een gevaar bent voor jezelf of voor anderen", aldus een woordvoerder van de politie.



Zij zei niet in te kunnen gaan op de vraag in hoeverre de man die de botsing veroorzaakte bij de politie bekend was wegens verward gedrag en de SPOR hierover is geïnformeerd. Zij zei wel dat de man uit Geldrop na onderzoek in het ziekenhuis inmiddels is opgesloten in een cel van het politiebureau. ,,Mogelijk maken wij morgen meer bijzonderheden bekend‘’, aldus de woordvoerder.



Gewaarschuwde agenten hielden de man aan na de botsing waarbij een 50-jarige automobilist uit Den Bosch dodelijk gewond is geraakt. De man uit Geldrop zou in verwarde toestand hebben geprobeerd om bij de kruising weg te komen in een auto die voorbijreed. Maar de automobilist weigerde hem in te laten stappen.



De man uit Geldrop had de Range Rover waarmee hij reed eerder op de dag afhandig gemaakt op de N279 bij Erp.