Automobilist raakt zwaargewond bij botsing tegen boom in Helvoirt

MET VIDEO Herdershon­den bijten zeker 19 schapen dood in Rosmalen: ‘Wat een drama, het was een slagveld’

ROSMALEN - Een treurige dag voor zorgboerderij Binckhorst in Rosmalen: drie herdershonden hebben zeker negentien schapen doodgebeten, waaronder meerdere lammetjes. De honden zijn in beslag genomen. ,,Het was een slagveld."

20 juni