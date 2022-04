Automobiliste rijdt tegen boom op de Graaf van Solmsweg in Den Bosch

Ophef over ‘whisky­spon­sor’ van hockeyclub: klacht over vermeende reclame voor alcohol

DEN BOSCH - Met een grote foto en ronkend persbericht kondigde HC Den Bosch Scotch Whisky Investments als nieuwe hoofd- en shirtsponsor aan. Maar het is nog maar de vraag of ’s werelds grootste beleggingsmaatschappij in whisky de komende drie seizoenen daadwerkelijk op de borst van de dames- en herenselectie te zien is. HC Den Bosch is zich van geen kwaad bewust. ,,Als club staan wij voor een veilig, sportief en gezond sportklimaat.”

