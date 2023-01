BD heeft nu voor iedere gemeente een eigen pagina. Ontdek alles wat je verbindt met jouw regio

Droogte doodt tienduizen­den struiken en honderden bomen in Den Bosch: herstel kost 434.000 euro

DEN BOSCH – Afgelopen zomer hebben in Den Bosch 525 bomen en 34.550 struiken het loodje gelegd. De gemeente gaat ervan uit dat de helft hiervan werd geveld door de extreme droogte. Vervangen van de bomen en struiken kost in totaal 434.000 euro. Waar hakte de droogte er vooral in? En hoe zit het met het herplanten?

