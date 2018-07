Beelden gestreamd vanuit auto die betrokken was bij ernstig ongeval in Rosmalen

VIDEO Overleden slachtof­fer bij ongeluk A59 Rosmalen is vrouw (21) uit Gemert

12:33 ROSMALEN/GEMERT - Het slachtoffer dat in de nacht van vrijdag op zaterdag overleed bij een verkeersongeval in Rosmalen is een 21-jarige vrouw uit Gemert. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.