Beelden van over de kop slaande auto op A59 bij Den Bosch: bestuurder wilde kleine vrachtwagen inhalen

met video Twee auto’s gaan in vlammen op in Den Bosch, brand mogelijk aangesto­ken

DEN BOSCH - Op een parkeerplaats aan de Vughterweg in Den Bosch zijn in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.30 uur twee auto’s in vlammen opgegaan. Bij aankomst van de brandweer stond een van de auto’s al volledig in brand. De achterkant van de andere auto stond in lichterlaaie.

31 mei