Bekend Nederland komt naar Nuland voor topontwerper Addy van den Krommenacker

Paarden­sport­eve­ne­ment in Brabanthal­len met vlogger Jaylynn (6) en Shetlandpo­ny Lola

16:30 DEN BOSCH - The Dutch Masters presenteert van 13 tot en met 15 maart in de Brabanthallen in een nieuwe piste The Kid’s Masters. Op het programma staan onder meer Bixie-wedstrijden waarbij kinderen op een speelse wijze wedstrijden rijden. Deze wedstrijden zijn onderverdeeld in de disciplines dressuur, springen en mennen.