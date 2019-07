Benjamin (22) stopte bij brandende vrachtwagen om chauffeur te redden

Awad was onderweg voor zijn werk toen hij een brandlucht rook. ,,Ik dacht in eerste instantie dat het mijn eigen auto was. Maar toen zag ik op de afslag die vrachtwagen langs de kant van de weg staan. Hij was al helemaal aan het roken. De chauffeur was nergens te bekennen. Ik dacht, die ligt dadelijk knock-out in de cabine. Toen ben ik gestopt.”



Op het moment dat Awad zijn busje stilzet, komen de eerste vlammen al uit de vrachtwagen. ,,Ik kwam dichterbij en zag dat de chauffeur nog in de cabine zat. Hij leek wel in shock: hij was op zijn gemak zijn tas met spullen aan het inpakken. Ik heb echt geschreeuwd dat hij uit moest stappen. Uiteindelijk had ik hem uit de vrachtwagen, maar toen wilde hij nog proberen zijn lader los te koppelen. Ik dacht echt: we moeten echt zo snel mogelijk weg bij dit ding. Je weet niet hoeveel brandstof er nog in zit en dadelijk ontploft er nog iets.”