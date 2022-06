Beslissingsduel bij OJC Rosmalen loopt uit de hand, fans bekogelen elkaar met vuurwerk: ‘Dit is schandalig’

Geen rode sterren, maar wel een boerenpro­test in het klein bij modelbouw­show in Rosmalen

ROSMALEN - Manuel uit Schaijk en Patrick uit Cuijk willen best wel even demonstreren wat Nederland woensdag mogelijk te wachten staat. Ze veroorzaken in het Autotron in Rosmalen met modelbouw-tractoren een (miniatuur) verkeersinfarct op de brug. ,,Of dit nabije toekomstmuziek is? Het zou zo maar eens kunnen.”

20 juni