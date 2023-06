Bestelbus gestolen? Verdachte durft niks te zeggen over ‘bedreiging door drugsdealers’

Sterke Tallon Griekspoor zet zegereeks in Rosmalen voort en bereikt finale Libéma Open: ‘Ongelofe­lij­ke wedstrijd’

Tallon Griekspoor heeft de finale van het ATP-toernooi in Rosmalen bereikt. De Nederlander was voor eigen publiek in de halve eindstrijd op het gras te sterk voor de Fin Emil Ruusuvuori: 6-4 7-5. In de finale wacht de Australiër Jordan Thompson. ,,Een ongelofelijke wedstrijd”, zei Griekspoor na zijn zege op Ruusuvuori.