Bestuurder (19) rijdt met hoge snelheid door Vught, Audi crasht tegen advocatenkantoor: ‘Schade is aanzienlijk’

MET VIDEOVUGHT - Een 19-jarige automobilist uit Vught is zondagavond met zijn auto tegen de gevel van advocatenkantoor Smit & De Hart in zijn woonplaats gereden. Naast de gevel sneuvelden ook de ramen. ,,In mijn werkkamer zijn twee radiatoren van de muur gerukt’’, zegt advocaat Robert Klaassen die werkzaam is bij kantoor.

Klaassen nam rond middernacht poolshoogte bij het monumentale gebouw. ,,De auto had een lantaarnpaal plat gereden. En een betonnen paal die al jarenlang voor het pand staat, had zich in het motorblok geboord. Het wegtakelen kostte veel moeite’’, zegt Klaassen maandagochtend.

Volgens hem is de schade ‘aanzienlijk’. ,,Een muur van mijn werkkamer aan de straatkant is ontzet en staat bol aan de binnenkant. Op de verdieping erboven zit een flinke scheur. Een medewerker van de gemeente heeft 's nachts geconstateerd dat het veilig was om vandaag in het pand te komen. In de loop van de dag komen deskundigen om meer te vertellen over de precieze schade.’’

Uit het zicht van agenten

Agenten zagen de Audi rond 22.50 uur op de Taalstraat richting Den Bosch rijden. De auto reed veel harder van de maximaal toegestane snelheid, zegt een politiewoordvoerder. De agenten wilden het voertuig controleren. Op het moment dat ze keerden, verhoogde de Audi de snelheid en verdween de auto uit het zicht van de agenten.

Verderop zag de politie de gecrashte Audi. ,,Het voertuig had kennelijk de bocht niet gehaald en kwam tegen het pand tot stilstand’’, aldus de woordvoerder.

Rijbewijs ingenomen

De bestuurder, de enige inzittende van de Audi, werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie vorderde het rijbewijs van de bestuurder in, omdat hij zodanig rijgedrag vertoonde dat er gevaar en hinder ontstond. Uit een alcoholtest bleek dat de bestuurder niet had gedronken. De automobilist wordt op een later moment gehoord.

In de straat werd een buurtonderzoek gehouden. Een getuige verklaarde tegenover de politie dat de Audi ternauwernood een paar fietsers had gemist bij de kruising tussen de Helvoirtseweg en de Taalstraat. De eigenaar van het pand was aanwezig om de schade op te nemen. In opdracht van de gemeente werd de rommel opgeruimd.

