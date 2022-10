Bestuurder raakt macht over het stuur kwijt en rijdt met auto tegen gevel advocatenkantoor in Vught

Waar hoort het poëzieal­bum van joodse Magdaleen­tje uit de jaren 40 thuis?

BERLICUM - Moet een poëziealbum van een joods meisje uit Berlicum dat in Auschwitz werd vermoord, een kind van de bekende schrijver Herman de Man, in Berlicum blijven? Of moet het terug naar de nog in leven zijnde erfgenaam Maria Boserup-De Man (96) in Denemarken?

27 oktober