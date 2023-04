Bevrijdingsfestival 2023 in Den Bosch: de line-up en alle informatie

De natuur krijgt in Vught een duwtje in de rug: ‘Reeën hebben niks aan kale vlaktes’

VUGHT - Het is te droog, te nat of er dwarrelt te veel stikstof neer. De natuur heeft het zwaar. Planten en dieren verdwijnen. Máár er is ook goed nieuws. Steeds meer mensen helpen de natuur een handje door bomen en struiken te planten. Bijvoorbeeld in de gemeente Vught.