Bezoekers prijzen NM Kamp Vught voor 'beste ervaring’; onderscheiding van Tiqets.com

VUGHT - Nationaal Monument Kamp Vught is in de prijzen gevallen. Wat de site Tiqets.com betreft is NM Kamp Vught het Nederlandse museum dat bezoekers de beste ervaring bezorgt. Directeur Jeroen van den Eijnde is blij verrast met de onderscheiding.

Tiqets.com beveelt culturele attracties aan en verkoopt de toegangskaarten. Het in 2014 opgerichte Amsterdamse bedrijf in Amsterdam reikte deze week voor het zesde jaar op rij onderscheidingen uit voor de beste musea en attracties in negen landen in Europa, het Midden-Oosten en de VS.

NM Kamp Vught won in de categorie Beste Onsite Experience van het Koninklijk Paleis op de Dam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Kamp Vught was ook genomineerd in de categorie Best Landmark, maar moest het daarin afleggen tegen de Keukenhof. Op Tiqets.com krijgt NM Kamp Vught 4,7 van 5 sterren.

Authentieke plek

,,De kracht van de authentieke plek is wat een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught zo bijzonder maakt", zegt Van den Eijnde. ,,We vertellen verhalen, maar juist de historische plek maakt deel uit van het verhaal. De beklemming van het gevoel van onvrijheid kun je anno 2022 nooit écht ervaren, maar komt hier wel heel dichtbij.”

De Remarkable Venue Awards bestaat uit zeven categorieën in negen landen. De selectie van winnende locaties is gebaseerd op ruim 1 miljoen beoordelingen door klanten van Tiqets.com.

Het Mauritshuis in Den Haag is gekozen tot het beste museum. This is Holland in Amsterdam is volgens klanten van Tiqets de beste attractie. Ook het Rijksmuseum hoort tot de winnaars.

