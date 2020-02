Bianca ontroostbaar na diefstal Stafford: ‘Ik denk dat ze bewust voor Chispa gekomen zijn’

Peperdure Mercedes­sen gestolen in Bossche parkeerga­ra­ge: ‘Heel brutaal’

20:16 DEN BOSCH - Bewakingscamera's kunnen niet voorkomen dat in de zomer van 2018 's middags binnen een paar uur twee auto’s worden gestolen in de Bossche parkeergarage Wolvenhoek. Eentje is 60.000 euro waard. De camera's helpen bij het achterhalen van twee verdachten. Ze stonden deze week terecht bij de rechtbank in Den Bosch.