Bier duur tijdens carnaval? Bij de slijter betaal je 2,50 euro voor een halve liter

DEN BOSCH - Statiegeldbekers zijn niet het enige middel waarmee de gemeente tijdens carnaval strijdt tegen glas op straat. In de binnenstad mogen slijterijen en supermarkten vijf dagen geen drank in glas verkopen voor gebruik op straat. Net als in 2019.