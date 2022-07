Bij Camperplaats Den Bosch heeft iedereen zijn eigen grasje: ‘Een cijfer voor deze plek? Zeker een acht’

Huitema en haar partner Ronald de Jong uit Scherpenzeel parkeerden deze zomer hun camper voor enkele dagen op de in maart geopende camperplaats bij de rotonde Kooikersweg/Oude Vlijmenseweg. ,,Mijn ouders in De Kruiskamp zijn zestig jaar getrouwd”, zegt De Jong. Huitema vult aan: ,,We zeiden het net nog tegen elkaar: dicht bij mijn schoonouders, snel in het centrum van de stad en nu nog lekker rustig. Voor ons dé perfecte plek! We hebben een camperplek in Den Bosch gemist.”