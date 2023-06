Bisschop blaast nieuw leven in proces zaligverklaring Heilig Bruurke van Megen: ‘Hij verdient dit’

Den Bosch zet robotstof­zui­ger vaker in bij hulp in huis: ‘Steeds minder handjes voor steeds meer mensen’

DEN BOSCH - Hoe voorkom je dat ouderen of mensen met een beperking in de toekomst geen huishoudelijke hulp meer kunnen krijgen? Daar heeft Den Bosch allerlei ‘proeftuinen’ voor op het oog. Een daarvan is de inzet van een robotstofzuiger.