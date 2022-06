Boeren storten lading zand voor deur provinciehuis: ‘Dit is de enige grond die jullie krijgen’

Volgens een journalist die bij het provinciehuis was, zal de zandberg en het bord later door medewerkers van de gemeente worden opgeruimd.

De afgelopen twee dagen protesteerden boeren al op veel plaatsen in Brabant en in de rest van het land. Zo verzamelden zo’n honderd boeren zich bij het provinciehuis in Den Bosch en werd dinsdagavond Slot Loevestein in Poederoijen geblokkeerd met tractoren waardoor gemeenteraadsleden die in het slot waren niet weg konden. Ze voeren onaangekondigd actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet.