Bommelding bij Nettorama in Den Bosch, hulpdiensten rukken massaal uit

Met video Tiener (17) zit vast in kinder­schom­mel in Vught, brandweer schiet te hulp

VUGHT - De brandweer ging zondagavond af op een melding van een vastzittend kind in een schommel aan de Lopeshoeve in Vught. Daar aangekomen bleek het te gaan om 17-jarige Damian Oskam. Het was gezellig, hij had veel gelachen maar ook ‘pijn tussen de benen’, vertelde de tiener na zijn bevrijding.

25 april