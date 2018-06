Bommelding: station Den Bosch ontruimd, antiterreureenheid ter plaatse

Boa constric­tor doet vrouw in Den Bosch flink schrikken, politie belt Jungle Josua

20:01 DEN BOSCH - Een vrouw in Den Bosch is zich woensdagmiddag wezenloos geschrokken toen ze na het openen van haar busje een boa constrictor op de achterbank zag liggen. De politie, die in eerste instantie twijfelde of de vrouw het wel goed had gezien, wist ook niet direct raad met de situatie.