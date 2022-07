Bossche boom in Lepelstraat is vergiftigd en moet met spoed om

Vijf klimaatac­ti­vis­ten aangehou­den bij protest ING-kan­toor in Den Bosch

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Vijf demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion (XR) zijn zaterdagmiddag aangehouden in het ING-filiaal aan de Kerkstraat in Den Bosch. De groep - die in eerste instantie uit zeven mensen bestond - protesteerde bij het bankkantoor tegen de diensten die ING verleent aan bedrijven in de fossiele industrie en weigerde na sluitingstijd te vertrekken.

9 juli