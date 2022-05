Bossche groep voert actie tegen hogere huurprijzen: ‘Niet meer te betalen’

DEN BOSCH - De actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging roept bewoners van sociale huurwoningen op om massaal bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe tarieven.,,Huurders moeten vijf jaar huurbevriezing krijgen om op adem te komen’’, zegt lokale woordvoerder Abel Heijmans. Vrijdag verspreidde de groep flyers over het protest in de Kruiskamp.

Woningcoöperaties mogen per 1 juli van de landelijke overheid de huurprijzen met 2,3 procent verhogen. Dat is gebaseerd op het inflatiecijfer van 2021. Bormans wijst erop dat mensen met een lager inkomen hierdoor in de problemen komen. Hij hoort van Bosschenaren die op eten beknibbelen om de huur te kunnen betalen. ,,Een nieuwe huurverhoging kan je er dan echt niet bij hebben. Als je nauwelijks rondkomt, is een tientje in de maand veel geld’’, aldus Heijmans.

De actiegroep roept huurders op om bezwaar aan te tekenen tegen hun huurverhoging om hiermee een signaal af te geven. Hoewel de coöperaties het recht hebben om de huur te verhogen, besparen bezwaartekenaars wel degelijk als de woningstichting te laat reageert op het bezwaar.

Excessen

,,We geven huurders die het zwaar hebben wapens in handen’’, zegt Heijmans. Bij de particuliere verhuurders, waar zich de grootste excessen afspelen, wordt in zo'n geval niet automatisch de huur bevroren. ,,Toch raden we aan om bezwaar aan te tekenen en we broeden op andere acties.’’

Gevraagd of de actievoerders niet beter op het Binnenhof kunnen actievoeren, antwoordt Heijmans bevestigend. ,,Dit is onderdeel van landelijke actie, want overal zijn huren niet meer te betalen. Volgende week hebben we in Den Haag een gesprek met Hugo de Jonge hierover.’’



