Bossche horecawereld rouwt om plotselinge dood van Paul Leeyen, eigenaar van Thornbridge en 't Paultje

Leeyen was geboren en getogen in Biezenmortel, maar in zijn tienerjaren raakte hij verslingerd aan Den Bosch. ,,Ik heb altijd geroepen dat ik nooit in de stad ging wonen, maar ik ging naar de middelbare school in Vught en dan gaat iedereen op stap in Den Bosch. Vanaf de eerste dag heb ik mijn hart verpand aan de stad. Ik woon hier nu dertien jaar en wil nooit meer weg. Den Bosch is niet echt een stapstad, maar bourgondisch borrelen schrijf je hier met een hoofdletter B. Een hapje, een drankje en slappe klets, daar houd ik van", zei hij in de rubriek De Stad Van in 2020.