Bossche horecazaken (eerder) dicht omdat personeel door corona is besmet: ‘Dit is dramatisch’

Video Actievoer­ders demonstre­ren bij Bossche kantoor Gazprom: ‘Oorlog is slecht en Poetin is een lul’

DEN BOSCH- Ruim 30 actievoerders demonstreerden dinsdag bij het kantoor van Gazprom in Den Bosch tegen de oorlog in Oekraïne. Via de gasgigant haalt Vladimir Poetin geld op voor zijn invasie in het Oost-Europese land. ,,Hoe zou het zijn om nu bij Gazprom te werken?’’

2 maart