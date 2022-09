Bossche kalverslachterij moet Openbaar Ministerie 75.000 euro betalen

Straat­schof­fies in 1998, nu reislei­ders naar Auschwitz: ‘de cirkel is rond’

DEN BOSCH - In 1998 maakten M’hammed, Youssef en andere Hambaken-jongeren een vijfdaagse reis naar Auschwitz. Wijkagent Gé was een van hun begeleiders. Nu zijn de rollen omgedraaid. „Wie dit had voorspeld, had ik vierkant uitgelachen.”

17 september