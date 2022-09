Bossche royaltywatcher bezocht Buckingham Palace met koningspaar: ‘Koningin Elizabeth was altijd scherp en had veel humor’

Gratis voor jongeren: Rob Scheepers in Podium Azijnfa­briek met #DoeiCovid-show

DEN BOSCH - ‘Ongegeneerd stoom afblazen en frustratie eruit gooien over de Covid-ellende van de afgelopen twee jaar’. Dat kan op 28 september in Podium Azijnfabriek in Den Bosch tijdens de interactieve cabaretshow #DoeiCovid van Rob Scheepers. Het optreden is gratis toegankelijk voor jongeren tussen 14 en 24 jaar.

5 september