Bossche schermer Tulen ondertekent oproep om Russen te weren

Bossche­naar die na wilde achtervol­ging werd aangehou­den, kan flinke celstraf tegemoet zien

DEN BOSCH – Tegen de Bosschenaar (22) die vorige week donderdag in Den Bosch werd aangehouden na een urenlange politieachtervolging met 25 politieauto’s en een helikopter, is onlangs 5 jaar celstraf geëist wegens het plegen van plofkraken in Duitsland. Bij de plofkraken werd 300.000 euro buitgemaakt, ook werd er enorme schade aangericht.