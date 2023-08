Bossche seizoensterrassen: het is moeilijk te volgen of je moet het dak op

Ome Peter (75) is de dupe van een forse inbraak; petekind Diana kan het niet aanzien en komt in actie

DEN BOSCH - Ze kan het niet aanzien. Haar 75-jarige ome Peter is een van de veertig gedupeerden van een recente inbraak op volkstuincomplex Oosterplas in Den Bosch. ,,Hij leeft van een AOW-tje en dan een schade van honderden euro’s. Dat kan toch niet?” Diana van Oorschot komt in actie.