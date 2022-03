Bossche singer-songwriter Niels Duffhues bezingt zelfkant van de maatschappij

Op zijn negende album Murder Call klinken onvervalste moderne moordballades en bezingt hij de gruizige zelfkant van de maatschappij, steeds doorspekt met een sprankje zwarte humor. Met zijn rauwe stemgeluid en trefzekere gitaarspel raakt Duffhues de kern van zijn verhalende songs. Hij heeft het album opgenomen in een bunker, afgezonderd van de wereld. De opnames zijn in mono waardoor de liedjes nog dichter op de huid geraken.

Verhalenverteller

Op donderdag 24 maart presenteert Duffhues zijn nieuwe album in de Willem Twee Toonzaal in Den Bosch, waarbij hij tevens grasduint door zijn rijke liedoeuvre. Daarnaast presenteert hij die avond zijn eerste verhalenbundel De Kil. De bundel bevat korte Nederlandstalige verhalen en andere teksten. Het is de eerste keer dat hij naar buiten treedt met zijn verhalen. Duffhues ziet zich vooral als een verhalenverteller, of hij nu liedjes zingt, films maakt of fictie schrijft. Het concert begint om 20.15 uur.