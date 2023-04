Bossche woonactivist Abel viert afschaffen tijdelijke huur: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’

Na drie nederlagen op rij proeft Heroes weer het zoet van de overwin­ning

Heroes heeft de slechte reeks in de BNXT League doorbroken. In de Maaspoort werd met 88-64 gewonnen van Spirou Charleroi. De in eigen land vooralsnog ongenaakbare Bosschenaren pakten daarmee pas de eerste zege in de crossborderfase tegen Belgische tegenstanders.