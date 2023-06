Bossche zakenman John van Deursen gunt anderen ook een ’pensioenpot’

Bye, bye KLM Open, hello Solheim Cup in Cromvoirt: ‘Van 42.000 naar 140.000 bezoekers’

Er is een einde gekomen aan drie jaar KLM Open op Bernardus Golf. In Cromvoirt kijken ze terug op een evenement dat de baan internationaal op de kaart heeft gezet. ‘We zijn een bucketlist-baan geworden’. Vooruitgekeken wordt er ook. Over drie jaar komt de Solheim Cup langs. ‘Die trekt nog veel meer publiek: zo tussen de 120.000 en 140.000 bezoekers.’