Bosschenaar (22) rijdt opnieuw te hard nadat beginnersrijbewijs werd ingenomen

Met 95 kilometer per uur scheurde de Bosschenaar over de Magistratenlaan in Den Bosch, waar de maximale toegestane snelheid 50 kilometer per uur is. Een onopvallende motoragent zag de auto met hoge snelheid rijden en ging erachteraan. Hij hield de bestuurder aan en kwam erachter dat de man zijn rijbewijs al maanden eerder had moeten inleveren.