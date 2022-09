Bosschenaar bedreigt vader en broer in snackbar en wil Willem-Alexander bellen: ‘Ik ken zijn moeder’

De Stad van Ruud van Esch: ‘Als ik weg moet uit de binnenstad, ga ik een andere baan zoeken’

DEN BOSCH - Ruud van Esch brengt al 25 jaar pakketjes rond in de Bossche binnenstad. ,,Als de basketballers van Heroes in de play-offs staan, steek ik altijd een kaarsje voor ze aan in de Sint-Jan.”

24 september