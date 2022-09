Bosschenaar is komend jaar tientallen euro’s meer kwijt aan lokale heffingen

Van skatever­bod in de binnenstad naar een World Skate Center: hoe Den Bosch skaters accepteer­de

DEN BOSCH - Het is nu bijna niet voor te stellen, met bijvoorbeeld het World Skate Center in de Kaaihallen, maar er was een tijd dat skateboards werden veracht in de stad. De documentaire KICK/PUSH legt de opkomst van skatend Den Bosch vast.

29 september