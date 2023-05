Boulevard gaat voor duurzaamheidskeurmerk

Zwaluw VFC mist bekerfina­le na verlies via penalty’s, maar over een week wacht er alsnog een feestje

Het is Zwaluw VFC niet gelukt om de finale van de districtsbeker te bereiken. Na een zinderend duel, waarin het voetbal niet opperbest was maar de neutrale kijker genoeg te beleven had, nam Groen Wit de penalty’s beter.