Bouwritueel ‘Bristol-pand’: ‘Hopelijk woon ik hier over een klein jaar’

„Die zie je nooit meer terug”, luidt de melige reactie van een omstander die ook in de kale betonnen ruimte bivakkeert. ‘Die’ slaat op het muntje dat Patricia Schraven zojuist heeft geworpen op de aangewezen ‘heilige’ grond waar tal van theelichtjes flakkeren. De plek onder het wakend oog van een eendimensionale afbeelding van Maria St. Geertruy is bezaaid met munten die mogelijk in goede onderlinge harmonie voorspoed brengen. In de Eeuwigheid Amen, want over een dik uur zal al het kleingeld bedolven zijn onder een laagje cement. „Als alles volgens plan verloopt, woon ik hier over een klein jaar”, vertelt Schraven glunderend. Ze heeft onlangs beslag weten te leggen op een van de koopwoningen; daarnaast komt een aantal woningen in de verhuur. „Je zou eens moeten weten hoe vaak ik mijn woning mét terras al heb ingericht. Ja, al die voorpret, da’s toch geweldig?”