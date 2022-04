De stad van René Kolen: ‘Ik wil dat Den Bosch een groot dorp blijft’

Dat witte huis bij de Citadel. Of het bisschoppelijk paleis. ,,Die zou ik allebei graag eens willen ontruimen”, vertelt René Kolen (57), want dat is wat nu een kleine dertig jaar doet: huizen leegmaken en de spullen die nog niet rijp zijn voor de stort verkoopt hij in zijn kringloopwinkel op Orthen. ,,Ik werk sowieso graag in de binnenstad. Dat past allemaal maar net en je komt iedereen tegen, dat vind ik ook leuk.”