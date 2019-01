‘Brabantse hacker (25) maakte 70 slachtoffers, zette pikante beelden online’

De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan het hacken van webshop- en dropboxaccounts en phishing. Hij is via phishingwebsites aan gebruikersnamen en wachtwoorden gekomen. Ook wordt hij verdacht van het witwassen van zijn misdaadwinsten. De man heeft bekend en spijt betuigd.



Het onderzoek begon in 2017 in verband met een vermoede fraude met een webshopaccount. De verdachte logde op andermans account in en bestelde dure spullen met de optie ‘achteraf betalen’. De bestellingen liet hij bezorgen bij een afhaalpunt. Een handlanger haalde ze op met een valse identiteitskaart, aldus het OM. De goederen werden vervolgens verkocht op de tweedehandsmarkt.



De zaak kwam aan te rollen toen een webshop een slachtoffer belde met de vraag of zij inderdaad een camera en een geheugenkaart had besteld. Dit bleek niet het geval. De vrouw zag dat ze was gehackt en deed aangifte. Daarna volgden meer aangiftes. De slachtoffers zijn schadeloos gesteld door de webshops.



Ook is gebleken dat de man slachtoffers zocht onder adverteerders op Marktplaats. Hij benaderde volledig geautomatiseerd soms wel 15.000 tot 20.000 adverteerders per nacht. Diegenen die reageerden, werden omgeleid naar een door de verdachte gebouwde phishing-website om zo de bankgegevens van de slachtoffers te stelen. Daarna werd er geld van de rekening overgeboekt of werden goederen gekocht. Justitie vermoedt dat de verdachte zo geruime tijd zijn inkomen genereerde.