Brabantse mbo-school wint prestigieuze onderwijsprijs van 1,2 miljoen euro

Voor de rechter Man beschul­digd van kopschop­pen: ‘Hij had met zijn poten van mijn zoon moeten afblijven’

DEN BOSCH/BOXTEL - Is de Boxtelaar (37) die onderuitgezakt in het ‘verdachtenbankje’ zit een kopschopper? Die vraag moet politierechter Donkersloot zien te beantwoorden. ,,Hij had met zijn poten van mijn zoon moeten afblijven”, zegt de Boxtelaar.