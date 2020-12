Brabantse metalband covert mierzoet K3-nummer tot tevredenheid van Belgisch muziektrio: ‘Geweldig!’

De liefde groeide op de werkvloer

22 december DEN BOSCH - Jo en Joke van de Laar - Blatter zijn op maandag 21 december zestig jaar getrouwd. Jo (83), geboren in Nuland maar opgegroeid in Berlicum, en de in Den Bosch geboren en getogen Joke (82) liepen elkaar tegen het lijf op de werkvloer. Ze waren allebei in dienst bij Lambooij Confectieindustrie, de plek waar de eerste pagina van hun liefdessprookje is geschreven.