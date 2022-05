Brand in cel PI Vught, gevangene gewond naar ziekenhuis

Meerdere brandweerwagens en een ambulance spoedden zich na de melding naar de PI. De gevangene wiens cel in brand stond, zou volgens een officier van dienst van de brandweer gewond zijn geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Veel politie

Het gebied rond de gevangenis is al lange tijd een veiligheidsrisicogebied. In de PI verblijven bekende verdachten van misdrijven, zoals Ridouan Taghi en Willem Holleeder. Zij zitten in de cel in de extra beveiligde inrichting (EBI) die deel uitmaakt van het complex. Het is niet bekend op welke afdeling van de gevangenis de brand woedde.