Brand in cel PI Vught, gevangene voor controle naar ziekenhuis

Meerdere brandweerwagens en een ambulance spoedden zich na de melding naar de PI. De gevangene wiens cel in brand stond, is volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. Hij kon weer snel terugkeren naar de PI.

Veel politie

Het gebied rond de gevangenis is al lange tijd een veiligheidsrisicogebied. In de PI verblijven bekende verdachten van misdrijven, zoals Ridouan Taghi en Willem Holleeder. Zij zitten in de cel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) die deel uitmaakt van het complex. Dat is niet waar de brand uitbrak. Dat gebeurde in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).