Buitenbad Rosmalen kan toch open, maar meer badmeesters zijn welkom

Geldautoma­ten verdwijnen en dat is (onder woningen) maar goed ook: ‘Dat mijn zoon nog leeft is een mirakel’

VINKEL - Diessen zit na een plofkraak voorlopig zonder geldautomaat. Zo zijn er veel meer dorpen in Brabant, waar het aantal pinautomaten de laatste jaren in ijltempo afnam. En dat is maar goed ook, vinden slachtoffers. ,,Een geldautomaat onder een woning is levensgevaarlijk.”