Candy Dulfer en Joss Stone laten Den Bosch swingen op het Soul Live Festival

OM vraagt 15 jaar na veroorde­ling om vrijspraak in flatmoord Rosmalen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor het gerechtshof in Arnhem vrijspraak gevraagd in de zaak rond de zogeheten Rosmalense flatmoord. Volgens het OM is het bewijs tegen verdachte Rob B. (64) niet geleverd. Het Arnhemse hof herziet de zaak in opdracht van de Hoge Raad.

22 augustus