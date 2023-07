Carnaval in Oeteldonk moet zachter en minder opeengepropt: komende 11-11 is dat al te merken

Drie dagen optredens op Bossche Markt, Frans Bauer komt naar Levenslied: ‘We pakken het groots én gratis aan’

DEN BOSCH - Wat na 2019 niet meer het geval was, moet komend weekend wel lukken: vrijdag tot en met zondag Pretty in Pink, Made in Holland en Levenslied Den Bosch op de Bossche Markt. ,,Frans Bauer zal de grote trekpleister zijn”, verwacht medeorganisator Peter Holterman.